Pablo Iglesias: "El PSOE debe decidirse entre apoyar a Rajoy, elecciones o un gobierno alternativo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado al PSOE a que aclare "de una vez" la postura que mantendrá en una investidura del PP, al mismo tiempo que ha avisado de que las "peleas internas" de los socialistas "dificultan" las negociaciones que puedan surgir tras la investidura "fallida"" de Mariano Rajoy.

"Lo que pone en dificultades las negociaciones ulteriores a la investidura de Rajoy es que haya un partido en el que hay luchas internas", ha señalado en declaraciones en 'Cadena Ser', precisando que entre los socialistas "hay sectores" que quieren que el PSOE faciliten un Gobierno del PP frente a otros que prefieren negocie "otra opción" con Podemos, y otros que abogan por que haya terceras elecciones.

Iglesias ha insistido en que el PSOE de Pedro Sánchez "tiene una opción diferente" a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy con su abstención en una investidura. En cualquier caso, ha instado a los socialistas a "decir la verdad" sobre su postura porque no es compatible que, de manera simultánea, mantengan el 'no' al PP y digan que no quieren terceras elecciones.

En esta línea, el dirigente de Podemos se ha referido a "las peleas internas" del PSOE para exigirles que "dejen de marear a los ciudadanos". "Y si efectivamente lo que desean es explorar una alternativa con nosotros lo celebraré", ha apuntado al respecto.

Aunque ha rechazado querer "interferir" en los debates internos del PSOE, ha confirmado que habló por teléfono con Sánchez sobre la posibilidad de conformar una alternativa de izquierdas, hecho que el propio PSOE desmintió en un comunicado.

A su juicio, si los líderes de la segunda y tercera fuerza política dialogan, "es evidente que en algún momento" conversaron sobre el "escenario siguiente" al fallo de la investidura del PP. "No quiero que mis declaraciones se vuelvan a convertir en un problema para el PSOE", ha añadido.