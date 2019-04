Pablo Iglesias: "Ana Pastor demuestra que no está al servicio del Congreso"

TENSIÓN EN EL CONGRESO TRAS LAS PALABRAS DE RAFAEL HERNANDO

Iglesias ha explicado las razones de la salida de Unidos Podemos del Congreso. "He tratado de solicitar el turno de réplica, sólo se me ha dejado citar el entrecomillado pero no rebatir como es habitual", ha dicho. Además, ha añadido que considera "grave" lo ocurrido y ha destacado que "Pastor no está al servicio de la Cámara".