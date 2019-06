Pablo Iglesias afirma sobre el relevo de Echenique que "la rotación es sensata y buena" y que su papel será "crucial"

Pablo Iglesias ha afirmado, en relación con la decisión de relevar a Pablo Echenique como secretario de Organización, que "una cierta rotación es sensata y buena" y ha garantizado que el hasta ahora 'número tres' del partido va a seguir teniendo un papel "crucial".

La dirección de la formación morada informó que el diputado canario Alberto Rodríguez asumirá el puesto de secretario de Organización en lugar de Echenique, lo que se formalizará en el Consejo Ciudadano convocado el sábado que viene.

Iglesias ha opinado que el cargo de secretario de Organización es "probablemente la responsabilidad más difícil y gravosa" que puede haber en cualquier partido, por lo que ha sostenido que "una cierta rotación es sensata y es buena".

Ante "el contraste muy marcado" de los resultados conseguidos por Unidas Podemos en las generales el 28 de abril y en las autonómicas, municipales y europeas un mes después, el líder del partido ha considerado necesario hacer una reflexión. "Nos toca tener un debate para mejorar los resultados en el futuro", ha añadido.

A pesar del relevo en la secretaría de Organización, Iglesias ha remarcado que Echenique "va a ser crucial" en la tarea que se le va a encomendar de coordinar las negociaciones con el PSOE en materia de pactos de gobierno.

Preguntado por la posibilidad de que Echenique pudiera ser ministro en un eventual gobierno de coalición del PSOE y Podemos, Iglesias no ha querido pronunciarse. "La cuestión de los nombres es lo último que hay que hablar. Va en función del programa y de los equipos. Por nuestra parte, no va a haber ningún veto y no creo que el PSOE nos ponga ningún veto a nosotros", ha afirmado Iglesias.