Pablo Crespo: "Estamos deseando que nos juzguen, llevamos 6 años esperándolo"

Los procesados en la pieza del caso Gürtel que investiga las contrataciones de la Generalitat con la trama que da nombre a la causa para el montaje del expositor autonómico en Fitur han llegado al Tribunal Superior de Justicia valenciano tranquilos y en busca de justicia, según han dicho.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acoge desde hoestaba "dey el juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009, durante el Gobierno de Francisco Camps, en el que hay 13 procesados, entre ellos las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such.



Los primeros en llegar, poco después de las ocho de la mañana, han sido dos de los supuestos cabecillas de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes", que han llegado juntos a la sede del TSJCV donde estaba previsto que arrancara el juicio a partir de las 09.30 con la primera sesión de cuestiones previas.



Pablo Creso ha asegurado a los numerosos periodistas que se han concentrado para cubrir este juicio que es "un momento importante" para ellos y que vienen a "buscar justicia" tras "seis años esperando" a que se celebre la causa. Ha defendido ser "un empresario normal y corriente", que no tiene antecedentes y que se somete por primera vez a un proceso judicial, y ha denunciado que "desde el principio esto ha sido una operación política".



"No conozco ni he visto en mi vida a nadie del Consell de Francisco Camps", ha asegurado Crespo, quien ha dicho venir a "reclamar justicia" y se ha mostrado convencido de que durante el juicio se demostrará que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional "hace informes falsos".



La exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez ha dicho llegar "tranquila" y ha rechazado hacer ningún tipo de declaración, al igual que Angélica Such, quien la sucedió en el cargo.



Francisco Correa, considerado uno de los principales cabecillas de la trama y de quien toma nombre el caso (Gürtel es correa en alemán) ha dado los buenos días a los periodistas y les ha asegurado que está "tranquilo" y "bien".



Tranquilo se ha declarado también quien fue jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la conocida como "causa de los trajes", y su abogado ha informado de que no iban a hacer ningún tipo de declaración.



El juicio se desarrollará a lo largo de 37 de sesiones, hasta el 8 de octubre, y está previsto que los dos primeros días se dediquen a cuestiones previas y que los acusados declaren del 10 de abril al 15 de mayo, coincidiendo con la precampaña y la campaña electoral.