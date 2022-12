El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha negado que España colonizara y ha defendido que en latinoamérica llaman al país "madre patria con cariño": "Nosotros no colonizábamos, lo que hacíamos era tener una España más grande".

Por otro lado, Casado ha abogado por "acabar con el revisionismo histórico" del PSOE con temas con la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba y los nombres de las calles, de ahí que haya advertido de "lo absurdo de las propuestas del PSOE".

Durante un acto con apoderados del PP en Córdoba en el segundo día de campaña de las andaluzas, que ha iniciado con un paseo desde la hasta ahora denominada calle José Cruz Conde y terminado en la Mezquita-Catedral, Casado ha lamentado que "el PSOE ya intenta meterse en lo que pasó hace 1.000 años", mientras que desde el PP se va a defender "el patrimonio" y decir que "mientras gobernemos en Córdoba, Andalucía y España no se va a cambiar la historia y se va seguir teniendo la Mezquita-Catedral en manos de quien la ha gestionado siempre, que es la institución que durante siglos siempre ha preservado el patrimonio, la cultura y la historia", en alusión a la Iglesia.

Al respecto, ha destacado que la Mezquita-Catedral es "uno de los monumentos más importantes del mundo", algo que "dice la Unesco y lo dicen los proyectos de democratización de las maravillas del mundo", de manera que ha pedido que "la mezcla de culturas, estilos arquitectónicos y la riqueza de España, Andalucía y Córdoba siga siendo como hace siglos".

Asimismo, el popular ha asegurado que la calle José Cruz Conde "se va a seguir llamando como siempre", después de que la gente les ha transmitido en su paseo que hasta hace tres años "no había locales cerrados, no se subían las tasas y se tenían luces de navidad bonitas, y no lo que han puesto, que no se sabe muy bien lo que es, cuando encima es una empresa cordobesa que las pone bien en Málaga, donde gobierna el PP", por lo que ha aseverado que "se echa de menos al PP".

En opinión de Casado, "son demasiados años", en alusión a los más de 40 del PSOE al frente de la Junta, "de estos que hacen memoria histórica, que quieren cambiar nombres de calles, la titularidad de iglesias y hasta desenterrar a dictadores", a lo que ha añadido que "los ministros que no saben explicar sus sociedades a lo mejor por eso quieren cambiar la titularidad de la Mezquita-Catedral y que la compartan la Junta y la Iglesia, porque los ministros están acostumbrados a compartir la titularidad de su casa con ellos y el testaferro, porque es la costumbre que tienen".