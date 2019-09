Pablo Casado manda una respuesta casi inmediata a Pedro Sánchez. "Pedro Sánchez ha reconocido por fin lo que quiere, ha dicho que hay riesgo cierto de elecciones el 10 de noviembre. Sin embargo, el riesgo cierto para España, para nuestro futuro es Pedro Sánchez, por eso quiere ir a elecciones", ha asegurado el líder del PP.

El riesgo no son unas elecciones, asegura Casado, el riesgo es que Sánchez siga en el Gobierno. Ante la incertidumbre del PSOE, asegura que el PP está preparado para ir a elecciones.

"Haya o no elecciones, el PP está preparado para ir a ellas y devolver a España el futuro que la izquierda le ha vuelto a quitar", ha denunciado Casado.

En un acto en Galicia, Casado y Feijoo han escenificado escenifican buena sintonía. "Esta tierra sigue necesitando a Alberto Núñez Feijóo cuando se convoquen las elecciones autonómicas", ha apuntado el líder del PP.

Alberto Núñez Feijóo arremete contra Sánchez

El presidente gallego muy crítico con Pedro Sánchez: "El gobierno de Sánchez no ha servido para nada, este gobierno trata a Galicia a través del desprecio y el chantaje. Este gobierno en funciones no significa que no tenga funciones y este gobierno en funciones no funciona".

Feijóo reclama la financiación de las Comunidades Autónomas que el Gobierno no les ha transferido, porque dice, está en funciones.