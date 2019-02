Pablo Casado, aun sin confirmar su presencia en el debate de Atresmedia, pide un cara a cara con Pedro Sánchez

El debate en Atresmedia siguen en marcha: una oferta a cinco para Sánchez, Casado, Iglesias, Rivera y Abascal. El PSOE asegura que Sánchez no rehuye ningún debate, dicen que su asistencia depende del comité electoral y envían un recado al PP.

"Estaría bien que Casado empezara ya debatiendo con las otras dos derechas, que son con quienes se disputa el liderazgo, con el señor Rivera y el señor Abascal", ha señalado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

El PP no ha confirmado aún su asistencia al debate a cinco y aseguran que su prioridad es un cara a cara entre Casado y Sánchez, algo que han solicitado a la Academia de la Televisión y esperan que el PSOE acepte.

"Pretendemos que a los españoles no se les hurte la posibilidad de que las dos personas que tienen realmente la capacidad de ser presidentes tengan un debate cara a cara", ha asegurado la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González.

Albert Rivera dice que quiere debatir con Pedro Sánchez y apunta a un asunto en particular: los indultos a independentistas. "Yo no voy a indultar. Confío más en los jueces que en Sánchez. Por tanto, mi compromiso por delante. Y Sánchez no se va a escapar de contestar esa pregunta en los debates electorales", señala el líder de Ciudadanos

Están invitados los líderes de las cinco formaciones que se presentan a nivel nacional, una posición que critican PDeCAT y ERC. "A mí me chirría que inviten a un partido que no tiene representación todavía en ese Congreso", afirma el diputado de ERC, Gabriel Rufián.

La fecha fijada es el 23 de abril por lo que Sánchez y Casado tienen tiempo para sumarse al debate decisivo.