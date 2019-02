Pablo Casado, a Pedro Sánchez: "El PP resolvió una crisis sin atacar a la clase obrera a la que ustedes siempre atacan"

En la última sesión de control al Gobierno, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el PP "ha rebajado la brecha salarial entre hombres y mujeres un 5%" y atacado a Pedro Sánchez asegurando que les "preocupa" que pueda "llevar a una recesión otra vez a España".

"Resolvimos una crisis sin atacar a la clase obrera a la que ustedes siempre atacan”, ha asegurado el líder popular, que también ha asegurado que el Partido Popular "revalorizó las pensiones" y que creó "un presupuesto récord en becas".

Casado, además, ha asegurado que Sánchez es "el caballo de Troya del independentismo en el Gobierno de España": "Dialogue con nosotros. Yo lamento mucho que en esta legislatura no hayamos podido entendernos. Yo le tendí la mano en política presupuestaria, con el requisito de bajar impuestos, y aplicar el 155. Usted lo rechazó".

"Prefirió sentarse a dialogar con aquellos que quieren romper nuestro país. Esto no le va a salir bien", ha aseverado en el Congreso.

El popular también ha denunciado que "no tiene ningún compromiso con Venezuela": "¿Por qué no está usted en el grupo de Lima? A lo mejor es que sus socios comunistas de Podemos no le dejan". "Usted sinceramente ojalá se vaya con tanta paz como descanso deje", ha zanjado.