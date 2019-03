Pablo Bustinduy renuncia como candidato de Podemos a las elecciones europeas

El diputado de Podemos y cabeza de lista de la formación para las elecciones al Parlamento Europeo, Pablo Bustinduy, ha anunciado este jueves su renuncia a la candidatura, a dos meses de los comicios europeos, que tendrán lugar el próximo 26 de mayo.

"Tras darle muchas, muchas vueltas, he decidido no seguir en este nuevo ciclo en la primera línea de la política institucional", ha escrito en un mensaje publicado en su perfil de Facebook. "Lo más honesto y constructivo en política es decir la verdad, y siendo muy sincero conmigo mismo, no creo tener hoy la entereza y las fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad pública tan importante", ha añadido.

Su marcha es un nuevo golpe para el partido morado, que ha anunciado que su sustituta como líder de la candidatura europea será la jurista María Eugenia Rodríguez Palop, a quien el propio diputado define como un "referente político y moral". Asimismo, el partido ha comunicado que Bustinduy "seguirá trabajando con la candidatura y al frente de la Secretaría Internacional" de Podemos.

Considerado próximo al sector errejonista, Bustinduy fue elegido en primarias como cabeza de lista a las elecciones europeas del 26 de mayo y siempre ha mantenido una posición discreta respecto a las crisis internas que ha atravesado Podemos.