Bustinduy (Podemos): "Un cordón umbilical une la foto de las Azores con la de Colón"

Bustinduy ha comenzado su discurso trazando una esbozo de cómo está le economía europea hoy en día, haciendo hincapié en que "el 24% de la población está en riesgo de pobreza". "Bruselas cuestiona cada euro de gasto social pero no hace nada mientras se oculta en paraísos fiscales un 15% del PIB europeo", ha afirmado.

Y ha agregado: "Solo quedan dos partidos socialdemócratas en Europa por encima del 30%. Reino Unido y Portugal. Los que han corregido el rumbo de la austeridad han sobrevivido".

El diputado de la formación morada se ha dirigido al presidente del Gobierno para reprocharle que no hayan derogado las reformas laborales. "El problema señor Sánchez no es lo que diga la derecha, es que no han derogado las reformas laborales que causan esta precariedad".

Bustinduy ha lanzando un mensaje contundente al partido de Abascal: "España es mejor que sus ideas y la lucha del feminismo es imparable y va a hacer este país mejor" y ha afeado a las derechas comparando la manifestación contra Sánchez en Colón con la foto de la Cumbre de las Azores, donde protagonizaron un encuentro George Bush, José María Aznar, Tony Blair y José Manuel Durão.