Oriol Junqueras, sobre la decisión de Artur Mas: "¡Próxima estación, independencia!"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha agradecido a todos los involucrados el poder alcanzar un acuerdo entre JxSí y la CUP. En una serie de mensajes en Twitter, el dirigente ha afirmado: "Gracias a todos y sobre todo a un gesto que pasará a la historia. ¡Próxima estación, independencia!". "El futuro es nuestro, de todos. No nos cansamos, no abandonamos y no nos rendimos. No lo hemos hecho nunca. Y nunca lo haremos", ha remarcado.