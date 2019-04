Oriol Junqueras cuenta su día a día en la prisión de Estremera: "Dedico mi tiempo a la reflexión y, como católico, a la oración"

PUBLICADA EN EL DIARIO 'THE TIMES'

"La comunicación es muy limitada. No he visto a mis hijos". Es parte del relato del exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, sobre cómo es su rutina en la prisión de Estremera. En una carta que publica el diario 'The Times', Junqueras afirma que aún no ha visto al resto de los miembros del Govern encarcelados.