La oposición del Parlament confirma su negativa a Mas y le tacha de "poco creíble"

En el primer debate de investidura, Artur Mas no saldrá como president, algo que él mismo asume, considerando "evidente que no hay acuerdo salvo una reflexión de última hora".

Pero la verdad es que no hay reflexion de última hora, ni de los independentistas ni de los demás. "Yo digo no, no y no, no a la independencia, no a la ilegalidad y no a usted como president" declaró Miquel Iceta.

Y sin apoyos, el president en funciones rebaja sus aspiraciones, asegurando que "no" está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser investido president. Sin embargo, por la independencia no le van a temblar las piernas según afirma.

Para Ciudadanos, esta actitud es poco creíble, igual que algunas promesas que han hecho a favor de la independencia, y Arrimadas recuerda aquella campaña "que decía que los niños iban a comer helado de postre cada día".

Por su parte, Mas le recuerda que se han enfrentado a todos los poderes y ahora lo están pagando, porque asegura saber "cómo funciona el Estado cuando le conviene destruir". Catalunya Sí que es Pot tampoco apoyará al president en funciones, pero no está a favor de la actitud inmovilista del Gobierno, porque el resultado lo deben dar las urnas.

Sí se dio mayoría a los independentistas, pero no para que lleguen tan lejos, ya que en la primera votación para su investidura sólo le apoyará su partido, Junts pel Sí.