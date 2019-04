La oposición ve insuficiente la renuncia de Soria y exige la comparecencia de Rajoy

La noticia de la renuncia de soria a sus funciones como ministro ha pillado a Pedro Sánchez en plena entrevista en Más de Uno de Onda Cero, y ya sin Soria, el líder socialista traslada la responsabilidad a Rajoy, afirmando que "la renuncia era lo que se le exigía a Soria, pero Rajoy debe explicar todo en el Congreso".

A esta petición se le han sumado Podemos y Ciudadanos, que ven insuficiente la dimision del ministro. Irene Monterno, de Podemos, piensa que el PP no debería contentarse con la dimisión, porque no queda limpio de dar explicaciones, mientras que Albert Rivera ha recordado que "no sólo tenía ua empresa offshore, tenía tres y tenía conocimiento".

En el PP, por su parte, reconocen que las versiones del ministro no fueron claras, tanto que Maroto ha recalcado que "la credibilidad de Soria ha quedado en entredicho". Además, señalan la información que afirmó que dirigía una sociedad en Jersey en 2002 como el detonante de su salida.

Pero aún así, María Dolores de Cospedal no cuestiona la honestidad de Soria y agradece su trabajo explicando que su renuncia le honra.