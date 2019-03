Las ONG acusan a Ana Mato de "negar la realidad" sobre la pobreza infantil

UNO DE CADA CUATRO NIÑOS EN ESPAÑA PASA HAMBRE

Las ONG no dan crédito a las palabras de Ana Mato. La ministra asegura que el Gobierno está haciendo lo que ellas recomiendan para acabar con la pobreza infantil. Más empleo, ayudas familiares, servicios sociales... En la España de Ana Mato, no se puede hacer más para luchar contra la pobreza. Pero las ONG no están de acuerdo: se puede hacer mucho más.