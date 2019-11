Nuevas conversaciones entre José Manuel Villarejo y Antonio Asenjo, director de Seguridad en Iberdrola, apuntan directamente a la cúpula de la compañía eléctrica en el supuesto espionaje a Florentino Pérez.

En uno de los audios que publica El Confidencial se aprecia como Villarejo insta a Asenjo a consultar con el "presi" estas labores de presunto espionaje.

"No podemos ser timoratos. Consúltaselo al presi, a ver qué opina"

"No sé cómo se lo puedes comentar a tu presi. Pero macho, ya te o dije la última vez. Tenemos que jugar fuerte y plantarnos. No podemos ser timoratos con este mariconazo (...) Consúltaselo al presi, a ver qué opina", señala el excomisario.

Al escuchar este mensaje, el que fuera director de Seguridad de la eléctrica no corrige a Villarejo cuando este se refiere al presidente y, además, llega a definirle como "un tío complicado".

"Este año hay que conseguir beneficios. Pum. A por ello y le dan por culo. Él no entiende otra cosa. Es un tío complicado", contesta Antonio Asenjo durante esta conversación.

En este encuentro, el excomisario también expone sus cartas y le vende a Asenjo datos que pueden conseguir sobre Florentino Pérez a cambio de dinero, de "humildes premios".

"Léete el informe y habla con el baranda. Si de verdad le ve interés, a mí no me importa sentarme contigo y decir 'podemos hacerlo en estas condiciones'. Si lo consigo, pues un humilde premio, si no, me tenéis un año currando por el morro".

"Yo no puedo marearle. Necesito un contenido claro y conciso"

Sin embargo, ante este mensaje Asenjo se muestra tajante y le pide información concreta para acudir a su superior y poder exponerle una línea clara para tumbar a Florentino Pérez.

"Yo no puedo marearle. Necesito un contenido claro, conciso y concreto. Yo no puedo ir con con futuribles o expectativas. ¿Lo vas a conseguir o no? No me digas que si te pago, que si te dejo de pagar", apuntaba, entonces, Asenjo.

Todo esto ocurrió en 2009, en plena guerra comercial entre ACS e Iberdrola. Florentino Pérez tenía intención de entrar al consejo de administración y para evitarlo, la cúpula de la eléctrica, presuntamente, encargó a Villarejo conseguir información comprometida sobre él.