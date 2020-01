El presidente del Gobierno ha anunciado que se sienten "plenamente legitimados" y que, aunque hubiese preferido que se les juzgase por los hechos "y no por los prejuicios de la oposición", ha asegurado que eso no les va a paralizar. En su primera rueda de prensa en Moncloa tras el primer Consejo de Ministros de la coalición, Pedro Sánchez ha confirmado que a partir de ahora los Consejos de Ministros serán los martes en lugar del viernes, para actuar con premura, ha dicho, a los problemas de los ciudadanos, y se ha comprometido a que cada departamento ministerial rinda cuentas cada 100 días.

"Debo deciros que he encontrado a todos los ministros y ministras con mucha ilusión, con ganas de ponerse manos a la obra y no perder ni un minuto", ha asegurado, al tiempo que ha dicho que con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, "ninguna reserva". "Todos los ministros y ministras forman parte del Gobierno de España, no de un partido político". Sánchez asegura que este tiene que ser un gobierno de acción, "para hacer política efectiva y útil" cuyo objetivo es "ir por delante de los problemas y no por detrás".

A la rueda de prensa, la primera en un mes -la última fue el 13 de diciembre en el Consejo Europeo de Bruselas- han asistido Félix Bolaños e Iván Redondo, hombre fuerte de Sánchez en Moncloa, y en primera fila las ministras María Jesús Montero, Carmen Calvo e Isabel Celaá.

Ha anunciado que a lo largo de esta legislatura -"1.400 días"- "rendiremos cuentas regularmente, de los avances en cada una de las áreas, de los departamentos de los ministerios y rendir cuentas regularmente de los progresos de los ejes de actuación. "Lo haremos cada 100 días mostrando avances e indicando los obstáculos que encontramos para llegar a cabo esos objetivos".

Ha afirmado que les ha pedido a los ministros y ministras "que sean receptivos a las propuestas del conjunto de partido políticos y a los agentes de la sociedad civil, que mantengamos actitud abierta, no impositiva". Ha reconocido que algunas reformas que España necesita,"y que se han ido postergando, evidentemente van a exigir mayorías amplias, que además son mayorías posibles, porque hay muchas materias en las que es posible el acuerdo porque no existen distancias infranqueables con otras fuerzas de la oposición. Agotaremos todas las vías para lograr el acuerdo y si es posible, sumaremos"., ha añadido.

Cinco grandes transformaciones

Ha asegurado que España tiene que hacer "cinco grandes transformaciones". "Que nuestra economía crezca y genere empleo, que España potencie el diálogo, que supere las tensiones territoriales y que alcance el máximo equilibrio dando respuesta al reto demográfico a través del estado autonómico y los municipios", ha enumerado.

Ha añadido que hay que reducir las desigualdades sociales, que respondamos a la emergencia climática con una transición ecológica que tiene que ser justa. Por supuesto la plena igualdad ente hombres y mujeres y la erradicación de cualquier forma de discriminación".

Subida de las pensiones

Sánchez ha confirmado que este primer Consejo de Ministros ha aprobado la revalorización de las pensiones: "Garantizamos que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y por eso, hemos aprobado un decreto ley de revalorización de las pensiones con un incremento del 0,9% que es la estimación media que se hace. Los efectos de esta subida se retrotraen al 1 de enero de este año y en consecuencia, no habrá ninguna merma del poder adquisitivo de los pensionistas".

El decreto, ha explicado, garantiza que, en el caso de que la inflación supere el incremento del 0,9%, los pensionistas recibirán en un único pago, antes de abril de 2021, la diferencia entre la subida del 0,9% y la correspondiente al IPC. "Es un mensaje que corrige el techo del 0,25 % adoptado en el pasado, y que supuso la pérdida del poder adquisitivo durante cinco años por parte de los jubilados. Es un mecanismo que se impuso sin consenso, sin diálogo y al margen del Pacto de Toledo".

Dolores Delgado, fiscal general

"La propuesta es impecable", ha respondido Pedro Sánchez sobre la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. "Está absolutamente acreditada, con un currículum impecable y una trayectoria en la fiscalía", ha explicado el presidente.

Ha añadido que "es verdad que entró en consejo de Ministros como independiente y como independiente se mantiene", y sobre críticas de la oposición: "La oposición debería criticar este nombramiento por los hechos, no por los supuestos".

Consulta en Cataluña

Pedro Sánchez ha asegurado que si hay consulta en Cataluña, "se hará al amparo de la Constitución, que es muy amplio": "Si se puede llegar a una consulta en Cataluña, es porque hemos llegado a un acuerdo" y eso, añade, es que el conflicto catalán "se ha resuelto".

"Creo que además lo dije muy claramente en la investidura, pero este es un partido constitucional, así que lecciones de constitucionalismo de otros partidos, las justas. Nosotros lo haremos todo dentro de la Constitución. Si podemos llegar a una consulta en Cataluña es porque hemos llegado a un acuerdo. Y ojalá podamos llegar a un acuerdo", ha sentenciado.

Ha insistido en que quieren abrir un proceso de diálogo territorial, "de encuentro, de resituar la crisis catalana de donde nunca debió salir, que es la política". Y añade: "Y ya lo dije públicamente, desde luego yo no tengo ningún problema en reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña porque sigue siendo el presidente. Ya están los gabinetes trabajando y buscando una fecha conjunta. Cuanto antes y, sin duda alguna, encantado de verme con el presidente de la Generalitat de Cataluña para poner en marcha el diálogo".