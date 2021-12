Alemania ampliará las restricciones a escala nacional a los no inmunizados e implantará la vacunación obligatoria previsiblemente a partir del próximo febrero. Entre las medidas adoptadas se incluye el cierre del ocio nocturno a partir de ciertos niveles de incidencia, así como restricciones a eventos públicos y a los contactos, especialmente entre los ciudadanos no vacunados, que no podrán reunirse con personas fuera de su núcleo familiar.