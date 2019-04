"No nos han derrotado, ni siquiera nos han vencido", los independentistas responden al encarcelamiento de Junqueras y los exconsellers

Lágrimas y llamamientos a la lucha son algunas de las primeras reacciones que han mostrado los partidos independenitas a las ordenes de prisión de la juez Lamela sobre Oriol Junqueras y otros ocho exconsellers. "Estoy convencida de que no nos rendiremos. Lucharemos hasta el final", ha exclamado, emocionada, Marta Rovira, secretaria general de ERC.

Una desolación que expresan no sólo en ERC; también, en el PDeCAt, que muestra su indignación "para que toda Europa conozca esta vergüenza, que es que un gobierno democráticamente elegido ha sido puesto en prisión porque permitió votar a sus ciudadanos el pasado 1 de octubre", ha criticado Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT.

La CUP, por su parte, pide a militantes y simpatizantes que se entreguen a la lucha y que salgan a la calle a manifestarse pacificamente. Considera que esta decisión judicial es un derrota del Gobierno de Mariano Rajoy. "El Gobierno español, con todos sus instrumentos judiciales, políticos y represivos, piensa que nos ha derrotado. Pero no sabe que no sólo no nos ha derrotado, sino que ni siquiera nos han vencido", ha asegurado Gabriela Serra, diputada de la CUP.

A las reacciones también se ha sumado el PP, que no celebra la decisión, pero la considera necesaria a la vista de los hechos. "No es agradable, y pone en evidencia que Cataluña ha estado en una situación inadmisible en los últimos dos años", ha manifestado el presidente de los populares en Cataluña, Xavier García Albiol.