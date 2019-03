NNGG inicia la expulsión de un militante por amenazar a Alberto Garzón

Nada más conocerse el fallo, Garzón aseguró en Twitter que la sentencia era una "buena noticia" porque, a su juicio, las leyes han de aplicarse basándose "en la razón y los derechos humanos, no en el odio".

'NNGG recuerda que el comentario infringe lo estipulado en los estatutos de la organización'

Un comentario duramente criticado en esta misma red social por el militante de NNGG Jaime Mora: "Pensándolo bien, matarte a ti o a todos los d tu calaña nos va a salir igual d caro! Igual no va a ser tan malo.... Payaso" (sic).

Según ha informado NNGG, se ha acordado la suspensión de militancia de Mora como medida cautelar y a abrir el correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, fuentes de las juventudes del PP han asegurado que Mora ya ha presentado su renuncia a la militancia, aunque el proceso de expulsión abierto seguirá su curso tal y como establecen sus estatutos.

NNGG ha recordado que el comentario infringe lo estipulado en los estatutos de la organización que establece como principio de actuación la defensa de la Constitución Española y el respeto de las libertades fundamentales, como la de expresión, que tiene su límite en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la Juventud y de la Infancia.

Las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con la suspensión de militancia entre cuatro y seis años

Subraya que el Reglamento de Régimen disciplinario de Nuevas Generaciones recoge como infracciones muy graves "atentar contra cualesquiera de los derechos o deberes fundamentales reconocidos en la Constitución".

Las infracciones "muy graves" pueden ser sancionadas con la suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo, e incluso la expulsión de Nuevas Generaciones.

La propuesta de sanción será resuelta en el próximo Comité de Derechos y Garantías de la organización, todavía sin fecha, tras llevarse a cabo las fases del procedimiento reglamentario correspondiente.

Nada más producirse el comentario en Twitter, Nuevas Generaciones se apresuró a desmarcarse de las afirmaciones de su militante, dejando claro que no representan a la organización ni las comparte "de ninguna manera".

Garzón denunciará ante la Policía las amenazas en Twitter

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso ha decidido denunciar ante la Policía las amenazas que distintos usuarios de las redes sociales han vertido contra él y miembros de su familia después de que elogiara la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha tumbado la 'doctrina Parot'.



Garzón lleva contabilizadas una decena de "amenazas de muerte" contra su persona o de "violaciones" a miembros de su familia. Su intención es recopilarlas y ponerlas en conocimiento de la Comisaría de Policía del Congreso este martes.



"Esto no puede quedar así", ha sentenciado Garzón, quien recuerda que "amenazar a un diputado no es cualquier cosa". El parlamentario por Málaga confía en que la denuncia tenga recorrido y señala que no es el primer diputado que lleva a la Policía las amenazas que ha recibido a través de las redes sociales.