Nicolás pidió 200.000 euros a un empresario para 'arreglar' los problemas de su negocio

El Gobierno investiga al joven Francisco Nicolás, lo ha confirmado el ministro de Justicia. Mientas, un empresario madrileño le acusa de pedirle 200.000 euros a cambio de interceder ante Ana Botella y 'arreglarse' una licencia con el Ayuntamiento. El empresario cuenta que Nicolás se movía con coches de la Policía municial y denuncia que, cuando se negó a pagar, le cerraron el negocio.



Chantajes del joven Francisco Nicolás. Según ha declarado el empresario Carlos Zapata a 'El Mundo', Nicolás le pidió "muchísimo dinero y la terraza del local", 200.000 euros y la explotación de su terraza durante cinco años. Es lo que denuncia Carlos Zapata, un empresario en apunto que, según él, Francisco Nicolás se ofreció a ayudar con toda una puesta en escena.



"Me lleva en un coche con, por lo menos ellos presumían de policías, y tenían un pirulo para meterlo arriba". Antes de este encuentro, cuenta, le consiguió una reunción en el Ministerio, con el secretario de estado de Comercio, que dejó el tema dice, en manos de Nicolás. "Parecía más el despacho del niño que de Jaime, se sienta en la mesa de él..."



La historia del empresario acaba con su local cerrado, segúnél, por no aceptar el chantaje, algo que niega Francisco Nicolás. Además, Nicolás y el Ministerio coinciden en que la reunión existió pero para tratar temas de comercio exterior. Aunque desde la secretaría de Estado de Comercio nigan que se sentara en su ordenador.



El empresario cuenta tambien que Nicolás presumía de sus relaciones con Ana Botella y Aznar. Ella no ha querido alimentar más el asunto: "No voy a seguir alimentando a un fabulador". Mientas, la Abogacía del Estado analiza las declaraciones de Nicolás por si cometió algún delito. Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha dicho que se va a analizar lo dicho por él "por si sus declaraciones son constitutivas de algún tipo de delito". Los abogados de Nicolás dicen que le aconsejaron no hacer ninguna declaración.