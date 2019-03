Francisco Nicolás: "He asesorado a Ana Botella porque veía que era muy mala"

Francisco Nicolás sigue contando su historia en el periódico 'El Mundo'. Asegura que el presidente del Gobierno era consciente de su existencia e incluso que le tenía simpatía. "Me veía en varios de los actos del PP y le hacía gracia, me llamaba el niño del PP", afirma.



El pequeño Nicolás opina sin ningún tipo de miedo sobre la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. "Como alcaldesa era nefasta e intentaba evitar que Madrid se fuera a peor", sostiene, pero con todas sus buenas intenciones: "La he asesorado porque veía que era muy mala".

"Mariano Rajoy me llamaba el niño del PP"

Según dice Fran también tenía relación con José María Aznar, al que se refiere como Jose, pero en esta ocasión, la relación se rompió por el carácter del expresidente. "El problema es que como soy una persona muy sincera pues le decía todo lo que me parecía mal y como el tiene mucho ego pues se lo tomaba mal".

Sigue denunciando que el CNI realizaba acciones alegales como pinchar el teléfono del periodista que ha realizado esta entrevista, Eduardo Inda. "Hay pruebas que avalan parcial o totalmente la versión de este chico", sostenía el periodista en laSexta noche.

El programa presentado por Iñaki López ofreció las primera imágenes del Pequeño Nicolás cuando salió de su escondite después de 38 días oculto. El periodista de Equipo de Investigación que mantenía contacto con Fran pone en duda algunas de sus gestiones. "Me pidió el teléfono de Pujol Ferrusola pero, ¿un miembro del CNI le pide a un periodista un telefono?", se preguntaba Boro Barber.

"Aznar se tomaba mal lo que le decía porque tiene mucho ego"

El protagonista de esta historia sigue presumiendo de sus contactos. Asegura que participó en las negociaciones sobre Eurovegas codo con codo con Esperanza Aguirre, y relata una relación estrecha con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González al que incluso llama Nacho. "El día de mi cumpleaños me hicieron una fiestecilla en el famoso ático".

Según Nicolás tenía confianza como para preguntarle quien costeaba esa vivienda de lujo en Estepona. La Comunidad de Madrid asegura que las declaraciones de Nicolás son absolutamente falsas y que su presidente no ha mantenido ninguna conversación con él.