El movimiento 15M cumple tres años

El Movimiento 15M continúa activo y así lo reivindica Ignacio S., portavoz de uno de los grupos creados para coordinar parte de las acciones que se celebrarán con motivo del surgimiento del movimiento, algunas de las cuales podrían tener lugar el 24 y el 25 de mayo, coincidiendo con las elecciones europeas.



"Participar no es sólo votar cada cuatro año", es uno de los lemas que defenderán los indignados este tercer aniversario, según ha explicado Ignacio S., portavoz de uno de los grupos creados para coordinar parte de las acciones que se celebrarán con motivo del surgimiento del movimiento, algunas de las cuales podrían tener lugar el 24 y el 25 de mayo, coincidiendo con las elecciones europeas.



Según ha detallado este portavoz del denominado Grupo motor 15M 2014, los organizadores están barajando distintas opciones para demostrar el fin de semana de las elecciones europeas que el 15M sigue siendo una herramienta "de presión para cambiar el sistema" y que "otra forma de hacer política es posible".



Entre las propuestas, está la de celebrar una concentración el sábado 24, que coincidiría con la jornada de reflexión de los comicios, y la de organizar el mismo día 25 asambleas junto a los colegios electorales para defender el valor de la participación ciudadana más allá de "votar cada cuatro años". Precisamente, la Junta Electoral Central (JEC) ya declaró hace tres años ilegales las manifestaciones convocadas por el entonces recién nacido movimiento 15M el fin de semana que tuvieron lugar las elecciones autonómicas y municipales de 2011.



Según argumentó la Junta, son "contrarias a la legislación electoral" aquellas "concentraciones y reuniones" que se celebren entre las 00.00 horas de la jornada de reflexión y durante el día de las votaciones. No obstante, el portavoz consultado argumenta que en los actos que estudian no harían "propaganda electoral" a favor de ningún partido de los que concurre a los comicios.



En este sentido, Ignacio S. ha insistido en que el movimiento sigue teniendo un carácter "apartidista" y "asindical". Sin embargo, el portavoz sí ha reconocido que el surgimiento de nuevas formaciones con protagonismo ciudadano, como es el caso de Podemos o del Partido X, "es algo bueno para la democracia" y para acabar con el bipartidismo de PP y PSOE que tanto critican desde el movimiento. VUELTA A SOL EL 15-M, MANIFESTACION Y JORNADAS Pero antes de que lleguen las europeas, el movimiento de indignados considera que "estar en Sol el día 15 de mayo es importante", y por ello este jueves a partir de las 11.30 horas van a volver a la simbólica plaza para celebrar dos asambleas temáticas, una sobre el "genocidio financiero" y otra titulada con su habitual lema 'No nos representan', sobre "la timocracia española y la constituyente, la democracia y las libertades políticas por un nuevo modelo de sociedad entre iguales".



Tras las asambleas, los manifestantes llevarán a cabo una acción simbólica que consistirá en dejar sillas vacías en las plazas que simbolicen "lo que hoy falta", como es por ejemplo, a su juicio, la democracia, la libertad o "las personas que se han suicidado por no poder hacer frente a su hipoteca". Asimismo, tienen previsto celebrar en Madrid Río su ya habitual 'San Isidro indignado' con una comida popular. Después realizarán un pasacalles con el que volverán a la Puerta del Sol, donde instalarán un "micro abierto" para que quien quiera pueda difundir sus mensajes.



Los organizadores no han comunicado por las vías oficiales a la Delegación del Gobierno en Madrid la celebración de estos actos ya que, a su parecer, no es necesario al tratarse de acciones "pacíficas" y les ampara el derecho de reunión y de manifestación. "Los jueces nos han dado siempre la razón", ha explicado Ignacio S.

El 15M también ha convocado para el sábado 17 una manifestación que transcurrirá a partir de las 18.00 horas entre Cibeles y la Puerta del Sol bajo el lema 'Ni fronteras, ni deuda, ni miedo'. Una vez en la emblemática plaza, a las 20.00 horas, celebrarán una asamblea, "coordinada con movilizaciones a nivel estatal e internacional".



Además, entre el 17 y el 18 de mayo celebrarán las 'Jornadas Abiertas 15M' en el Campo de la Cebada, "un espacio para que los colectivos de las redes 15M, mareas y afines" expongan sus alternativas al sistema actual, con actividades tanto culturales como reivindicativas y en el que contarán con la presencia, entre otros, de la filósofa feminista Silvia Federici, conocida por su lucha a favor de la condición y la remuneración del trabajo doméstico.



Será precisamente en la asamblea que se celebre el domingo 18 de mayo en el Campo de la Cebada, en el marco de estas Jornadas, donde los indignados terminen de definir sus acciones de cara a las europeas y decidan si finalmente convocarán acciones durante al jornada de reflexión y el día de votación.