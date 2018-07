Podemos rechaza el pacto pero seguirá en la mesa con el PSOE y el resto de la izquierda

Podemos valora el pacto entre PSOE y Ciudadanos, que para Irene Montero "aleja el Gobierno del cambio". "Ha salido del horno el pacto a la naranja", ha declarado la diputada de Podemos.

Además, trata de rebajar la euforia diciendo que "Pedro Sánchez no es mago Tamariz, es un candidato a presidente del gobierno". Podemos insiste en que los números para gobernar no salen, y Pablo Iglesias ha recordado que "los números no salen aunque lo ratifique el papa".

Tratan de creer que no todo está perdido y por eso seguirán negociando con el PSOE. "Nuestra votación va a depender de nuestras negociaciones, si no llegamos acuerdo con ellos, lo pueden hacer con Ciudadanos o con el Capitán Trueno", dijo Íñigo Errejón.

Antes, habrá una nueva entrega de la reunión a cuatro entre los partidos de izquierda en la que IU reiterará que con las políticas de Ciudadanos, ni a la vuelta de la esquina. "El apoyo de IU está basado en la coherencia programática en defensa de las clases populares. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo", afirmó Alberto Garzón.

Por su parte, a Compromís no le acaba de disgustar el acuerdo, e incluso hablan de compatibilidades. "Habrá que ver si ese acuerdo es compatible con el nuestro a cuatro", afirma Baldoví.

Desde Podemos insisten en hacer ver que el nuevo pacto supone un escoramiento del PSOE a la derecha, y este argumento les podría ser muy útil de cara a una posible repetición de elecciones.