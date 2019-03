Morenés: “El yihadismo es uno de los principales problemas para la seguridad en España”

El terrorismo yihadista "es uno de los principales problemas para la defensa y seguridad en España y en el mundo", asegura su ministro de Defensa, Pedro Morenés, porque "no solo ataca a Occidente, sino también ataca y desestabiliza países de la esfera donde ha nacido".

En una entrevista, avanzó que el Gobierno español propondrá a la OTAN, en la cumbre de Gales de los días 4 y 5 de septiembre, que mire también al sur, porque África es "un foco de inestabilidad". Sobre esa reunión, el titular de Defensa dijo que los sucesos ocurridos en el último año, entre ellos la crisis de Ucrania, han cambiado las prioridades de la OTAN.

"No es que la crisis ucraniana no nos importe, pero España quiere que la OTAN no pierda la perspectiva del Sur y de todo lo que puede venir de inestabilidad", por lo que el Gobierno español propondrá a los aliados que se mire a África.

Sobre el conflicto en Ucrania, Morenés aseguró que "no hay ninguna razón para la intervención de la OTAN, pero "se debe tomar nota de cómo se alteran los equilibrios mundiales y prevenirse contra situaciones de este tipo que puedan afectar a los países de la Alianza".

Para el ministro español, "la OTAN, como la organización militar más poderosa del mundo que defiende los principios y valores de las sociedades más avanzadas, tiene que mirar a todas aquellas partes del mundo donde los intereses valores y principios puedan estar en riesgo".

"Y desde luego, África es un foco de inestabilidad que, no solo por los intereses propios de sus miembros sino por ayudar a esos países a tener un futuro mejor, tendríamos que tener permanentemente una disposición de ayudar, porque ayudándoles no ayudamos a nosotros".