Morant carga contra Mazón y afirma que "no puede estar en la calle porque su pueblo lo rechaza y no lo soporta"

Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha realizado unas declaraciones en el marco de las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad de Alcoi, en Alicante, en las que ha insistido que Carlos Mazón, president de la Comunitat Valenciana, "no puede estar en la calle porque su pueblo lo rechaza y ya no lo soporta".

Así se ha expresado Morant en unas palabras en las que ha reiterado que es "una anomalía democrática" que el president "no pueda estar en la calle, en compañía de su pueblo". Ha hecho, por ello, un llamamiento: "No soportar más a este Gobierno negligente e inútil. Mazón, cada vez que puede, busca una excusa para no estar con la gente".

Dice esto en referencia al viaje de Mazón a Estados Unidos para, según él", defender a las empresas valencianas. Morant, por su parte, tiene otra opinión al respecto al considerar que debería llamar a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, para que "votara a favor de las empresas valencianas" con el decreto arancelario, con "14.000 millones de euros que ha puesto el Gobierno sobre la mesa".

"Si no lo hacen, volverán a demostrar que no gobiernan ni por los valencianos ni por la gente. Que solo gobiernan por sus intereses", insiste Morant en sus palabras.

Las palabras de la ministra llegan en pleno proceso de investigación de responsabilidades por la DANA. Este viernes, la jueza de Catarroja que lleva el caso daba la razón a los alcaldes de la zona. "No recibieron la información necesaria para dar respuesta a la tragedia y les pilló por sorpresa", señala en un auto. La magistrada, así, vuelve a señalar a la Generalitat y, por ende, a un Mazón que no para de esconderse en cada uno de los actos públicos para evitar preguntas incómodas, encontronazos con los ciudadanos y críticas de la oposición.

"Mazón se ha vendido a Vox"

En esas mismas declaraciones, Morant ha alertado de la "nostalgia franquista que tiene la ultraderecha" y que, según dice, "consiente" el Partido Popular en Valencia. En ese sentido, considera que Mazón "se ha vendido a Vox" y reclama "expulsar" al partido de ultraderecha de las instituciones.

"Lo que tiene que hacer el Partido Popular es expulsar a la ultraderecha de las instituciones, porque si no lo que estamos haciendo es retroceder años y años, yo diría que con esa nostalgia franquista que tiene la ultraderecha y que está consintiendo, por ejemplo, el gobierno valenciano, porque Mazón se ha vendido a Vox", ha reprochado.

En lo que se refiere a la fiesta de Moros y Cristianos, Morant ha resaltado "el gran ambiente" y la importancia "de las tradiciones populares". Ha remarcado, además, que el sector cultural representa un 4% del PIB en la Comunitat Valenciana: "Es una forma de ganarse la vida de más de 100.000 familias".

Ahí se ha referido a "aquellos que van y que censuran, persiguen y señalan la cultura", entre los que ha mencionado al Gobierno de la Comunitat Valencia por gobernar con Vox. Seis meses después los partidos de la oposición siguen pidiendo su dimisión.