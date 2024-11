Morant aúna el descontento contra la gestión de Mazón en la DANA: "Es el fracaso del PP y de su apuesta negacionista con Vox"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, se ha convertido en una de las protagonistas del Congreso Federal del PSOE. Como alternativa al president popular valenciano Carlos Mazón, Morant ha reivindicado la gestión del Gobierno central tras la DANA que ha asolado Valencia.

"Frente a la ola reaccionaria estamos nosotros, el PSOE, somos la esperanza que necesita la ciudadanía. Esto, con Ximo Puig no habría pasado. Y menos mal que tenemos a Pedro Sánchez. ¡No somos iguales!”, ha insistido la líder de los socialistas valencianos.

Unas palabras que han sido acogidas con euforia por los presentes han coreado un "¡Mazón, dimisión". "Multiplicamos por 40 las ayudas que ha puesto encima de la mesa la Generalitat valenciana. Gracias, presidente. Gracias por el escudo social", ha defendido Morant emocionada.

"¡En Valencia hemos tenido el peor presidente en el peor momento de la historia!" Diana Morant, ministra de Ciencia

También ha tenido Morant palabras contra las políticas negacionistas del cambio climático y en defensa de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar y su actuación antes de la tragedia. "La ciencia es un bien común que nos ayuda, que nos protege, que nos avisa frente a los que la atacan, frente a los que la niegan y la desoyen. Negar la ciencia nos hace más débiles, nos desprotege y nos hace más vulnerables. Hoy necesito decir que el cambio climático mata, pero tener negacionistas en los gobiernos, como los gobiernos que salieron del 23 de mayo, coaliciones del PP con Vox, negacionistas del cambio climático, de la ciencia, desprotege. El negacionismo también mata", ha aseverado la valenciana.

"La primera vez que esas coaliciones negacionistas han tenido que enfrentarse a una crisis (Vox rompió con el PP en julio en la Generalitat tras un año de coalición en la que asumió las Emergencias) han fracasado catastróficamente. Son un fracaso. Es el fracaso del PP y de su apuesta por los gobiernos con Vox, negacionistas. Ese es su fracaso. El de Feijóo. No ha fallado el Estado. No ha fallado el sistema. No han fallado las instituciones. No ha fallado la política. Han fallado ellos. ¡En Valencia hemos tenido el peor presidente en el peor momento de la historia! ¡Ellos han fracasado!", ha sentenciado Morant.