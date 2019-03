Montoro: "No hubo ningún contrato de Equipo Económico con la Administración"

EL MINISTRO RESPONDE SOBRE EL DESPACHO QUE FUNDÓ EN 2006

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado en el Congreso que mientras estuvo al frente del despacho Equipo Económico "no hubo ningún contrato con administración española" y ha recordado que dejó la empresa hace siete años. Montoro ha insistido en que "si uno sale de una empresa, sale" por lo que no puede explicar la actividad de una consultora donde no está.