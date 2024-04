María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ha abierto el Comité Federal enviando un contundente mensaje a Pedro Sánchez. "Quédate, estamos contigo", ha indicado la ministra en una reunión atípica que los socialistas han celebrado sin la presencia del secretario general del partido, para mostrarle su apoyo.

"Basta de mentiras, de bulos, de violencia verbal, presidente estamos contigo", ha señalado Montero desde la sede del PSOE en Ferraz mientras en la calle, miles de personas se congregan para transmitir su apoyo al jefe del Ejecutivo.

La ministra ha asegurado que no van a permitir que España "retroceda", destacando que esto sucede cuando la política se convierte en "lodazal" y se "deshumaniza" a los líderes de los partidos. "Presidente, hemos reflexionado con tu carta y no soportamos más mentiras", ha destacado Montero.

Un discurso en el que también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la reacción que tuvo después de que Pedro Sánchez hiciese pública una carta en la que reconocía que necesitaba un tiempo para reflexionar. La ministra le ha acusado de falta de empatía, destacando que está convencida de que él no va a detener "los ataques" contra el presidente del Gobierno. Un PP que Montero ha indicado que es cada vez más "ultra".

"Nosotros tenemos lo que ellos no tienen, un gran proyecto de país", ha señalado. "Nuestro modelo funciona. Y hoy lo estamos acreditando con datos. Crecemos más, mejor y con igualdad".

De esta forma, en respuesta a la pregunta que se hacía Sánchez en su carta de si todo esto merece la pena, la ministra ha respondido de forma tajante. "Merece la pena seguir avanzando y subiendo las pensiones y el salario. Merece la pena seguir trabajando por la paz en Gaza. Y para eso te necesitamos, al mejor líder, el más enérgico y el más humano. Presidente, merece la pena que ganen los buenos".

Apoyo a la mujer de Pedro Sánchez

Por otro lado, durante su intervención, la que la 'número dos' del partido también ha querido mostrar su apoyo a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, después de que el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias le denunciara y un juez abriese diligencias de investigación. Una circunstancia que desencadenó que Sánchez se retirase unos días para preguntarse reflexionar sobre su futuro.

"Begoña, compañera, estamos todas contigo", ha afirmado Montero, provocando que todos los asistentes al Comité Federal se pusieran en pie y dedicaran una larga ovación.

"Las mujeres de este país sabemos lo que cuesta desarrollar una carrera. Sabemos las renuncias que hacemos en nuestra vida familiar cuando tenemos una responsabilidad. Sabemos que se nos mira siempre con lupa y que se nos exige siempre más", ha señalado Montero antes de añadir: "No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas. No queremos que se nos anule profesionalmente. No queremos que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad".

En la misma línea ha afirmado que Gómez es una mujer moderna, profesional, independiente, inteligente, "como tantas otras mujeres de este país" y por eso ha reclamado: "¡Basta ya de este acoso, no hay derecho!".

Así, ha lamentado que familiares y las personas del entorno más cercano sean víctimas "de esta máquina del fango" en la que a los socialistas les señalan "con mentira y bulos", según se ha quejado.