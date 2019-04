Mónica Oltra denunciará el escrache de los ultraderechistas: "Su mensaje era 'sabemos dónde vives y dónde está tu familia'"

Mónica Oltra presentará una denuncia por el "acto intimidatorio" que sufrió anoche ante su domicilio por parte de un grupo de "fascistas" por considerar que "esto nada tuvo que ver con el derecho de expresión ni el de reunión".

En declaraciones a los medios antes del inicio del Pleno de Les Corts, Oltra ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha subrayado la necesidad de "defenderse con las herramientas del Estado de derecho".

"Había personas conocidas, como José Luis Roberto (líder del partido ultraderechista España 2000), una persona peligrosa, vinculada al fascismo en Valencia desde hace años, con conexiones terribles, no sólo ideológicas, y yo desde luego voy a proteger a mi familia, también a todos quienes queremos vivir en libertad", ha apuntado Oltra.

Sobre lo sucedido ante su domicilio, Oltra lo ha calificado de "intento de intimidación por parte de unos fascistas que se plantaron" en la puerta de su casa "con máscaras". "Pensamos que tenía que ver con Halloween, pero no era así. Pusieron el himno, a Manolo Escobar (en un altavoz), y me di cuenta de que era un acto intimidatorio, cerré las ventanas y apagué las luces. Dije a mis hijos que no era una fiesta".

"Hay una serie de personas vinculadas a la ideología fascista que se creen con derecho a amenazar e intimidar solo porque no les gusta cómo piensan; eso en democracia no cabe", ha señalado.

Para la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y coportavoz de Compromís, ella es "una persona accesible" y su agenda "es pública", cualquiera puede transmitirle "el mensaje que quiera" pero el mensaje de "era claro": "Sabemos dónde vives y dónde está tu familia, para que sepa que me pueden hacer daño".

En este sentido, ha agregado: "Esto me ha servido para decirle a mis hijos que en democracia a veces tenemos que defender nuestra libertad. Mi hijo mayor me preguntó si esto era la política; le dije que no, pero que a veces las personas libres tenemos que defender nuestra libertad".