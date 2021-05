Mónica García, líder de Más Madrid en la Comunidad, ha hecho su valoración política en 'Al Rojo Vivo' tras la jornada electoral del 4 de mayo. Preguntada por su opinión sobre la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso incluso en el sur, tradicionalmente votante de la izquierda, ha opinado que se debe a que "han absorbido a Ciudadanos, que ha desaparecido" y que "26 años de PP hacen mella en nuestra cultura sociológica". Apunta a que Ayuso ha apelado "a un sentimiento cortoplacista de la pandemia" y a "basarse en el negacionismo de lo que ha pasado en nuestra Comunidad".

Sobre si se imaginaba el 'sorpasso' de Más Madrid al PSOE, ha afirmado que "nunca se lo había planteado porque estaban muy centrados en su campaña, en la llamada política importante". Revela que "recoge el guante de ser la líder de la oposición con todo el cariño" por todo el "trabajo que llevan hecho". Cree que "tiene mucho margen para mejorar" y que "redoblarán los esfuerzos para, en 2023, recuperar la política de lo cotidiano y lo importante".

Lamenta que Madrid se quede "con la libertad de tomarnos una caña cuando tenemos nuestros servicios sanitarios absolutamente descapitalizados". Argumenta que el coronavirus "ha enseñado que o salimos todos o no salimos ninguno" y que si se cuida a los más vulnerables "se crea comunidad".

Felicitación a Ayuso y suerte a Iglesias

Sobre la victoria de Ayuso y si la felicitó, indica que "la llamó" pero no se lo cogió. Tras ello la mandó un mensaje que todavía no ha obtenido respuesta, pero Mónica García le quita hierro al asunto: "Supongo que estamos todos a mil cosas y supongo que en algún momento me contestará".

De Pablo Iglesias ha dicho que se han mensajeado para desearse suerte y espera "hablar tranquilamente" cuando tengan un hueco.

Del partido de Edmundo Bal ha recordado que Más Madrid "tendió la mano a Ciudadanos en 2019" ofreciendo una "alternativa" pero ellos decidieron apoyar "sí o sí al partido PP más corrupto de la historia, que además estaba apuntalado por la ultraderecha". Además, ha valorado que "el votante de Ciudadanos estaba mucho más derechizado que el de otras comunidades".

Anécdota sobre sus hijos

Mónica García ha contado cómo vivieron sus hijos los resultados de los comicios autonómicos. Asegura que la felicitaron: "Mamá, ¡has quedado segunda!". Dice que ha sido muy "simpático" vivir la campaña con ellos porque "tienen una visión política muy clara y mucho más natural de lo que nos podemos imaginar".