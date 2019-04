Monedero denuncia al ministerio de Montoro por posible vulneración de datos

Juan Carlos Monedero ha tachado sus desencuentros con Hacienda de "caza de brujas" y "acoso desproporcionado", y para ello ha ofrecido algún ejemplo: "Han planteado algunos que habían tenido problemas para notificarme que Hacienda quería inspeccionarme. He acudido a mi trabajo constantemente, he hecho actos públicos y no he salido de Madrid", cuenta.

Además, el número tres de Podemos explica un evento que para él fue inquietante: "Cuando llamaron a mi puerta y abrí a dos señores que venían a notificarme la inspección de Hacienda les pregunté si eran de la Agencia Tributaria, me dijeron que no y que eran de la Agencia de Aduanas. Los señores de Aduanas son los que con chalecos antibalas asaltan lanchas en alta mar para luchar contra narcotraficantes", cuenta Monedero.

"El señor Montoro se permitió el lujo de mandarme a mi casa a dos personas que actúan sólo en casos de extrema violencia, con la clara voluntad de intentar amedrentarme", sentenciaba. "Insisto, me parece preocupante que el ministro Montoro, que también es mi ministro, utilice este tipo de comportamientos con un adversario político".

Para terminar con sus argumentos contra el ministro, Monedero ha pedido a Montoro que actúe de oficio contra los miembros de la Lista Falciani. "Entiendo que es más fácil atacarme a mí que atacar a los poderosos de la Lista Falciani".