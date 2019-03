Monedero: “Lo que realmente nos pone en peligro son las políticas de austeridad del PP"

Explícita o implícitamente, el partido de Pablo Iglesias se cuela en todos los discursos. Como en el de los que, aseguran, les ganarán en las urnas, como Arenas que ha señalado: “Les vamos a ganas en elecciones”. Además, ha asegurado que “hay otros que quieren convertir España en la Venezuela de Europa”.

Por otro lado están los que no descartan ir de su mano en los comicios. En Izquierda Unida hay quien garantiza que no se perdería la identidad por pactar. “Izquierda Unida es Izquierda Unida y no se disuelve en participar en procesos de convergencia”, ha dicho Tania Sánchez. Otras voces de la formación, como Cayo Laro, piden a los suyos que no se dejen engañar.

Aunque Podemos tampoco se casa con nadie y mantiene que no es el flotador de ninguna formación, sino la garantía de recuperar la política para los ciudadanos.