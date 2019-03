Monago realizó 32 viajes privados a Canarias a cargo de las arcas públicas

ERAN VIAJES PRIVADOS, PAGADOS CON DINERO PÚBLICO

El presidente de la Junta de Extremadura viajó 32 veces a Canarias en business en apenas año y medio, cuando era senador. Lo pagaba la Cámara Alta aunque, según el diario 'Público', eran viajes privados. Desde el grupo parlamentario del PP aseguran que eran desplazamientos de trabajo, porque fuera de su circunscripción territorial, era el encargado de Andalucía y Canarias. No obstante, ya había senadores de esas regiones. El propio Monago no ha querido desmentir si viajó o no durante su intervención.