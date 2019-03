Monago se niega a retirar su polémico vídeo contra Andalucía aunque Cospedal lo pida

NO CESAN LAS REACCIONES A LA WEBSERIE

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha dicho que no piensa retirar su polémico vídeo de precampaña. Dice que el problema de fondo es el Gobierno socialista de la Junta y no Andalucía. Asegura que la región es un Ferrari conducido por un Ejecutivo sin puntos. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha pedido a Monago que retire el vídeo para evitar herir sensibilidades. "Recomiendo a Monago que retire el vídeo porque no hace falta herir a nadie", ha dicho.