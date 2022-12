La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado que el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska es amigo suyo desde el año 2004 y que no se refería a él cuando empleó el término "maricón" en una comida de 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo.

En el trascurso de un desayuno informativo en el Club Siglo XXI, la ministra se ha referido a los nuevos audios conocidos de la comida con Villarejo. Delgado ha explicado que ya ha hablado con Marlaska y que no se refería a él cuando empleó el término "maricón".

Aunque la propia Delgado decía a primera hora de la mañana que ella no se refería a Marlaska y que los audios estaban manipulados, desde su Ministerio han intentado aclarar algo más: aseguran que no saben si se refería o no al ministro del Interior pero que con el calificativo de "maricón" en ningún caso hablaba sobre su condición sexual.

Asimismo, indicó que ella no ha cambiado de versión sobre las veces que tuvo encuentros con Villarejo y atribuye la difusión de los audios a un ataque institucional contra ella.

'Este Gobierno está aquí para trabajar por la gente y nadie, nadie, va a impedir que lo hagamos'

Además, ha asegurado que su objetivo y el del Gobierno es trabajar para "cambiar el mundo y por el servicio público" y ha garantizado que "nadie, nadie lo va a impedir". Delgado también ha rememorado su carrera fiscal y cómo decidió dar el paso a la política tras la llamada del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Le ofreció "poder cambiar el mundo desde otro ámbito" y para una persona perteneciente al mundo de la justicia, ver la realidad desde otro ángulo es "un honor y un privilegio", ha recalcado. "Este Gobierno está aquí para trabajar por la gente y nadie, nadie, va a impedir que lo hagamos y que nos dejemos la vida, el esfuerzo en ello", ha reiterado sin hacer referencia expresa a la polémica.

En un comunicado emitido tras la difusión de la grabación de la comida en la que participó con Villarejo en 2009, el Ministerio de Justicia recordó que el excomisario está en prisión provisional como presunto autor de "delitos muy graves" y que su estrategia procesal es "atacar al Estado y sus instituciones".

"Primero cargó contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia", destacó el ministerio, que señaló que Delgado comparecerá en el Congreso para explicar su relación con Villarejo.

En 25 años que fue fiscal en la Audiencia Nacional, Delgado recuerda que coincidió con él en tres ocasiones: