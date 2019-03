El método Wert: incentivos para los mejores centros

Así es el método Wert: las escuelas competirán entre ellas, habrá un listado de puntuación de colegios según las notas extraídas de las evaluaciones del alumnado… Además, los padres podrán elegir centro en función de las notas del mismo, aunque la última palabra en torno a la admisión de un alumno la tendrán los propios colegios.



En consecuencia, la medida puede provocar que los centros mejor valorados se permitan decidir a qué alumnos acepta y a cuáles no, lo cual puede acabar creando guetos. Wert plantea elaborar una lista con los mejores y peores colegios de España. Ocuparán los primeros puestos quienes consigan las notas más altas de los propios alumnos; también influirá su especialización.



Además, tendrán más ayudas económicas aquellos centros que mejor puntuación obtengan en ese ránking. El Ministerio de Educación asegura que los centros públicos presentarán sus proyectos para recibir, en función de la calidad de los mismo, fondos que serán renovables año tras año si pasan la evaluación prevista.

Con la nueva ley, los padres podrán determinar en qué colegio estudiarán sus hijos. Será obvio entonces que todos intenten conseguir una matrícula en los centros mejor valorados; pero será el centro quien decida quién entra y quién no.



Los otros protagonistas directos de esta reforma, los profesores, no creen que la mejora de la Educación pase por obligar a competir a los centros educativos. “Se trataría de quitar ayuda a los centros que lo necesitan para dársela a los que no lo necesitan”, asegura Cecilia Salazar, profesora.

A su vez, el sindicato de Estudiantes considera que la reforma de Wert polariza la Educación. Creen que no todos los alumnos tendrán las mismas oportunidades. “Así se crean guetos para estudiantes como nosotros, que no tenemos recursos o nuestros padres no tienen dinero o no somos buenos estudiantes y lo que quieren es echarnos del sistema", apunta el Tohil Delgado, portavoz del sindicato de estudiantes.