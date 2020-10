Cualquier excusa es buena para que los usuarios de las redes sociales se atrevan con los famosos memes. La sesión de debate de hoy en el Congreso sobre la moción de censura de Vox no iba a ser menos y, por eso, los internautas ya han lanzado las primeras muestras de su ingenio en las redes sociales.

Se trata de la quinta moción de censura de la historia de la democracia en España. Esta vez la iniciativa de esta propuesta corre a cargo de Vox, quien busca sustituir a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno por su líder Santiago Abascal.

Sin embargo, lograr el objetivo del partido de extrema derecha no será tarea fácil, ya que necesita el apoyo de 176 diputados y, de momento, solo cuenta con 52 votos a favor. Además, la mayoría de partidos de la cámara ya han adelantado su voto negativo a la propuesta de Vox durante estos días. De ahí que muchos usuarios en la red comparen la derrota de Abascal con diferentes situaciones, como una caída en una cinta del gimnasio.

A diferencia del resto de partidos, el PP no ha desvelado si votará en contra o se abstendrá. Lo que sí que ha dejado claro es que su voto no será afirmativo. Así lo ha expresado Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados: "No vamos a apoyar esta moción de censura, estamos trabajando en lo que importa a los españoles". A pesar de las declaraciones de Gamarra, los usuarios de la red plantean que Casado podría unirse en el último momento a la moción de Abascal e ilustran la situación de la siguiente forma:

El voto de los populares ha cogido protagonismo en redes, donde los usuarios han bromeado sobre la cantidad de veces que se le ha preguntado al líder popular sobre la postura de su partido en el debate. Sin embargo, el apoyo de los populares a la causa de Vox sería insuficiente para que saliese adelante: entre ambas formaciones solo contarían con el apoyo de 140 diputados (88 del PP y 52 de Vox), les faltaría el voto a favor de 36 diputados más para lograr la mayoría absoluta necesaria.

A pesar de que la moción de censura de Vox esté abocada al fracaso por la falta de apoyo en la Cámara, los usuarios ya han manifestado su intención de seguirla en directo. Eso sí, con la compañía de unas buenas palomitas.