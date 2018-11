SOBRE EL PAGO DEL PP A PERIODISTAS

Durante el interrogatorio de Gabriel Rufián a Pablo Crespo en la comisión que investiga la financiación del partido, el diputado de ERC ha considerado "gravísimo" que el PP "pague a periodistas" para que digan lo que ese partido quiera, algo que le ha llamado la atención al propio Crespo, que se ha echado a reír al responder. "Me sorprende que le sorprenda", le ha dicho a Rufián, a lo que este, también entre risas, le ha contestado: "No, no me sorprende".