Mas niega en el Parlament catalán la financiación ilegal de Convergència

Artur Mas da un paso al frente y comparece para hablar del 'caso Palau' a punto de fijarse la fecha para la apertura del jucio oral.

En su comparecencia en el Parlament para dar explicaciones del caso del Palau de la Música, acompañado de la vicepresidenta, Joana Ortega, y el conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha negado trato de favor a la constructora Ferrovial -empresa que presuntamente pagó comisiones ilegales a CDC- y ha confiado en que el juez lo tendrá en cuenta cuando se celebre la fase del juicio oral del caso Palau de la Música.



Alegando que no hay ningún organismo que haya cuestionado los procesos de adjudicación a Ferrovial, Mas ha concluido que "si se adjudicaron correctamente es que no hubo trato de favor".



La comparecencia de Mas ha arrancado con polémica por la petición sin éxito de ICV a la Mesa de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, en la que se ha celebrado la comparecencia, para que hubiese "flexibilidad" en las intervenciones de diez minutos por parte de los grupos, tras lo cual Mas ha iniciado su discurso defendiendo que CDC y él mismo han dado explicaciones "desde el principio" en los cuatro años que dura el caso Palau.



Según ha dicho el presidente catalán, nunca nadie "se ha escondido ni se esconderá" a la hora de dar explicaciones por el caso Palau, así como a la hora de tomar "decisiones incluso dolorosas" durante la tramitación judicial del expolio del Palau de la Música.



Así, Mas ha recordado que, siendo secretario general de CDC, aceptó la dimisión del imputado Daniel Osàcar, que era responsable de finanzas del partido, y ordenó que se devolvieran 630.000 euros de convenios entre la fundación de CDC, -en ese tiempo llamada Trias Farga y actualmente bajo el nombre CatDem-, y el Palau de la Música, pese a que, según ha dicho, eran fondos legales.



Sin querer negar la "gravedad de los hechos", el presidente catalán ha pedido al Parlament que prevalezcan dos principios, el de igualdad de trato de acusación y defensa hasta que haya sentencia y el de la presunción de inocencia.



De todas formas, Mas ha asegurado que si, una vez haya sentencia sobre el caso, se derivan responsabilidades de personas vinculadas a CDC, el partido tomará las decisiones oportunas y devolverá "hasta el último céntimo de euro". "Pero estoy convencido de que no pasará", ha añadido el presidente de la Generalitat, que ha recordado que su formación "ha asumido decisiones siempre que ha sido necesario" y lo seguirá haciendo en el futuro.



El presidente catalán ha dedicado parte de su intervención inicial a defender las medidas que su ejecutivo está aplicando para mejorar el control en la adjudicación de obra pública, aunque ha subrayado que en la "macroauditoría" que hizo el gobierno tripartito del president Pasqual Maragall a raíz de la polémica por presuntas comisiones ilegales del 3% "no se encontró nada"