Duras críticas de Más Madrid a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid por su gestión del temporal de nieve. "Claro que se pronosticó la borrasca 'Filomena'. No lo vuelva a hacer, no le eche la culpa de su falta de previsión al hombre o a la mujer del tiempo", le ha señalado el diputado Pablo Gómez Perpinyà.

Más Madrid ha acusado a Díaz Ayuso de estar "desaparecida hasta el día 9 de enero", momento "en el que la región ya estaba literalmente colapsada". "¿Dónde estaba la presidenta Madrid todos los días anteriores a la nevada más importante de los últimos años?", se ha preguntado Perpinyà, que critica que la presidenta regional estuvo tan ausente que ni tiempo tuvo de condenar el asalto al Capitolio.

"Lo peor es que cuando reapareció la cosa no fue a mejor. No impidió las aglomeraciones en el Metro, no planificó la vuelta a las clases y tuvo que retrasarla hasta en tres ocasiones. Señora Ayuso, me hago cargo que la situación no era fácil, pero no es la primera vez que a usted le pilla el toro con la falta de planificación", ha añadido el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, que ha tachado a Díaz Ayuso de "desastre". "Todo ha funcionado de forma lamentable y los madrileños han vivido en 'Jumanji'", ha añadido.

En su turno, Díaz Ayuso no dudaba en responder al diputado de forma directa: "Señoría, no sé que tal se le habrá dado a usted jugar a la PlayStation en estos días, pero desde luego trasladarme aportaciones tan sabiondas como las que tiene, ninguna. Ha perdido usted un tiempo maravilloso".

Ayuso ha insistido en que "hemos estado en un episodio increíble" y sostiene que "por mucho que la AEMET predijera la cantidad de nieve, no hablaba de la acumulación de la misma. Esto ha caído al unísimo en todo el territorio", ha añadido, al tiempo que ha reprochado a Más Madrid "lo poco que nos cuentan sus recetas para solucionar las cosas".

Por ello, la presidenta regional afirma que ya ha asumido que "para la izquierda todo lo que ocurre, pase lo que pase, es culpa mía" y defiende que han sido ocho las CCAA que han sido declaradas como zona catastrófica por el temporal, "aunque la lupa solo la pongan en mí y la misma miseria caiga sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid".