Israel vuelve a ser protagonista en la escena española, y otra vez para mal. En esta ocasión, se debe a la entrega de una Medalla de Honor a la comunidad judía de Madrid que otorga el Ayuntamiento de la capital cada 15 de mayo con motivo de su festividad, San Isidro. La polémica ya se desató cuando en el pasado mes de octubre -semanas después de la incursión de Hamás en territorio judío- el Pleno aprobó esta entrega, pero ahora vuelve después de que el grupo principal de la oposición en el Consistorio, Más Madrid, haya confirmado que no asistirá a la entrega de estos galardones.

Así lo ha comunicado la líder y portavoz del grupo, Rita Maestre, este lunes a través de un vídeo que compartió en redes sociales. "Desde este convencimiento la coordinadora municipal de Más Madrid ha decidido que nuestros concejales y concejalas no acudan a la entrega de las Medallas de Honor y de la Ciudad que será este próximo 15 de mayo" puesto que consideran que "con esta medalla Almeida quiere utilizar al pueblo judío para dar una medalla al Estado de Israel y en última instancia al Gobierno de Netanyahu". De hecho, Maestre ha recordado que "su primera intención" era esa.

Además de asegurar que no van a dejar de denunciar el genocidio de Israel sobre Gaza, ha asegurado que su grupo no va a "participar de ello porque denigra el nombre de la ciudad". En esa línea, ha enfatizado que "la comunidad judía madrileña merece todo nuestro respeto y reconocimiento" por ser "parte dela historia de nuestra ciudad". Asimismo, ha argumentado que "Almeida y el PP madrileño han jaleado la ofensiva indiscriminada de Israel sobre Gaza desde el primer momento", a la vez que ha matizado que "el PP está cada vez más solo" después de la última resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se acordaba ampliar los derechos al pueblo palestino y las manifestaciones en los campus universitarios de medio mundo, incluida España.

Maestre, incluso, ha recordado a otros alcaldes como José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón, Manuela Carmena y hasta Ana Botella, puesto que a ninguno de ellos "se le habría ocurrido hacer algo semejante", puesto que en sus gobierno "las Medallas de Madrid se planteaban desde el consenso y el sentido institucional". Llegados a este punto, cabe destacar que los Cronistas de la Villa ya desaconsejaron otorgar este galardón a este colectivo, que en otras ocasiones ha sido recibido por la cantante Alaska o el pueblo ucraniano.

En definitiva, "los concejales y concejalas de Más Madrid tenemos la obligación política y moral de representar a la mayoría de madrileños que no quieren mirar hacia otro lado ante esta impostura" ante la que dicen seguirán "agitando conciencias para continuar presionando (...) contra la barbarie": "Es un gesto pequeño, es un gesto simbólico, es un gesto insuficiente, pero es también un gesto imprescindible", ha sentenciado la política madrileña en el vídeo, que no ha tardado en contar con una respuesta del mismo alcalde popular. Ante los medios, José Luis Martínez Almeida ha calificada la no asistencia al acto de este miércoles como "una falta de respeto a los madrileños y a la institución que en el día más importante de la ciudad de Madrid".

De hecho, Almeida ha criticado que Maestre "se decida tomar un día de vacaciones y además hacerlo desde la mentira". Asimismo se ha preguntado que si "el 80% del pleno de Madrid votó a favor de esta medalla quiere decir (...) que el Partido Socialista blanquea a Almeida en su intento de blanquear a Netanyahu". Sea como sea, los ediles de la formación que lidera Rita Maestre no asistirán al acto principal de este miércoles, aunque sí lo hará al resto de acciones que se celebren durante la jornada en la capital.

"Una proposición cruel"

La propuesta llegó en octubre del grupo municipal de Vox, que en boca de la concejala Carla Toscano, consideró que este reconocimiento serviría para "condenar incondicionalmente los ataques terroristas de Hamás o cualquier otro grupo terrorista contra Israel" más allá de "guardar un minuto de silencio como muestra del apoyo y solidaridad al pueblo israelí tras los brutales ataques a la población civil". La cuestión contó con el apoyo del grupo popular.

Sin embargo, no contó con el de la oposición que no tardó en mostrar su desacuerdo. Una de las primeras en mostrar su oposición fue la vocal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que cargó contra la decisión por considerar que se estaba haciendo "un uso partidista", que comparó con el minuto de silencio que convocó el Ayuntamiento en su momento por las víctimas israelíes.

Más tarde, fue el turno Maestre que llevó al Pleno un taco de folios con los nombres de los miles de asesinados a causa de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza que ya son más de 35.000. Asimismo no dudó en condenar que "la extrema derecha es la única y principal partícipe y colaboradora del antisemitismo en España y en el mundo". "Es una proposición cruel, con todas las letras, señores de Vox, es una proposición cruel", sentenció Maestre en su día.

La también polémica Medalla a la Fundación Toro de Lidia

La polémica por la entrega de la Medalla a la comunidad judía de Madrid ha protagonizado el arranque de esta semana, sin embargo, la propuesta de otorgársela a la Fundación Toro de Lidia protagonizó el último Pleno, que terminó con la expulsión de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Tras este incidente, Maestre afirmó que valoraría la decisión de no acudir a dicha entrega, una decisión que finalmente se produjo en la tarde del lunes durante la reunión de la Coordinadora Municipal del partido.