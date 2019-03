Más de 35.000 voluntarios llevan a cabo la campaña no institucional a favor de la consulta

LA INDEPENDENCIA, PUERTA A PUERTA

A pesar de la suspensión del Tribunal, existe una campaña no institucional llevada a cabo por voluntarios por lo que no está necesariamente obligada a acatar esa suspensión. Son más de 35.000 las personas dispuestas a ir puerta por puerta con trípticos propagandísticos y cuestionarios hasta visitar tres millones de hogares. No están dispuestos a parar la maquinaria proconsulta.