Mas: “Se puede decir 'no' a una ley, pero no se puede parar la voluntad del pueblo de Cataluña”

ASUME QUE EL CONGRESO DIGA NO A QUE PUEDA CONVOCAR LA CONSULTA

El president de la Genberalitat, Artur Mas asume que el Congreso de los Diputados diga no el martes en el debate sobre la ley que pueda permitir convocar la consulta en Cataluña. Aun así asegura que “la voluntad del pueblo no se puede parar” y añade que no es cosa de unos líderes descerebrados sino de toda la sociedad. Mas repite que Cataluña se expresará sin violencia.