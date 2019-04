Mariano Rajoy trata de frenar la comida de exministros contrarios a Soraya Sáenz de Santamaría y recibe un no por respuesta

COMIDA DE EXMINISTROS 'ANTISORAYISTAS'

Comida polémica de exministros partidarios de Pablo Casado, un encuentro que incomoda a Mariano Rajoy, que no está siendo tan neutral. En la comida estarán presente los calificados con el G-8, aunque serán más que ocho. Mariano Rajoy ha llegado a llamar a Rafael Catalá para decirle que no está muy de acuerdo con la comida, aunque sus peticiones no han encontrado eco y el encuentro sigue adelante.