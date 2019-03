Rajoy se suma a las críticas del PP a las palabras de Aznar: "El centro derecha no hay que reconstruirlo"

De expresidente a expresidente, Mariano Rajoy responde al debate abierto por José María Aznar después de que éste dijera que "el centro derecha español ha sido desarticulado".

Rajoy no comparte esa visión catastrofista: "Creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo. El partido del centro-derecha en España es el Partido Popular que tiene 137 escaños. Pero además, el Partido Popular ha ganado las últimas elecciones generales. Las ha ganado todas".

Y aunque Aznar sí que estaba dispuesto a participar en "la reconstrucción" afirmando que desde su posición actual "contribuiría con mucho gusto", Rajoy opta por lanzar otro mensaje: "En cualquier caso y con absoluta franqueza, mi papel ahora no es dar lecciones ni instrucciones, porque puede ocurrir que no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio, cosa que no me gustaría".

Tras las declaraciones de Aznar se produjo una cascada de reacciones en el PP, como la de Borja Sémper, que piensa que "Aznar lleva 15 años utilizando sus intervenciones para atizar al PP". Por su parte, Teófila Martínez decía en Onda Cádiz que "los integrantes del PP no se merecen ese desprecio".

Desde la dirección del PP, Javier Maroto cree que Rajoy no va a hacer, desde su posición de presidente o expresidente del Gobierno o del PP, una labor de estar metiendo el dedo en el ojo al siguiente o a la siguiente".

Ciudadanos utilizada las palabras de Aznar. para cargar contra el PP y autorreafirmarse viendo estas actuaciones "el final del bipartidismo". Así está siendo la polvareda levantada por Aznar justo tras la caída de Rajoy.