El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apostado por un Gobierno de "amplio apoyo parlamentario" que genere certidumbre, confianza y estabilidad a los españoles y que garantice los grandes consensos que comparten la mayoría de los ciudadanos, como la unidad de España o la igualdad entre españoles.

Es la apuesta del candidato del PP tras la primera ronda de contactos que ha mantenido con el PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV, que Rajoy defiende en favor del interés de los españoles frente a un posible pacto de izquierdas con los socialistas en la Moncloa.

"Lo más razonable y lo que más se ajusta a la voluntad mayoritaria de los españoles es formar un Gobierno de amplio apoyo parlamentario que pueda gobernar y que genere confianza", ha proclamado Rajoy en la rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros con el Gobierno en funciones.

El presidente se ha referido a la ronda de reuniones con el resto de partidos políticos, afirmando que con el PSOE, cuya reunión sólo duró 45 minutos, fue con quien menos pudo hablar porque desde el principio puso sus ideas encima de la mesa y "hubo poco que negociar". Sobre las reuniones con Podemos y Ciudadanos, confiesa que pudo establecer un diálogo mayor, aunque con Pablo Iglesias coincidió en pocas cosas.

Rajoy ha avanzado que en los contactos para la gobernabilidad, además de con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, ya ha mantenido una conversación con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha añadido que no tiene pensado hacerlo con la CDC de Artur Mas.

El presidente ha reconocido que "lógicamente es muy complicado" hablar con partidos que "lo que quieren es la ruptura de España" y ha recalcado que no pedirá su apoyo para formar Gobierno. "No tiene ningún sentido y no va a ninguna parte", ha agregado Rajoy, quien ha recalcado que "en el futuro", además de con el PNV, también hablará con otras fuerzas políticas.