Mariano Rajoy responde a Pedro Sánchez: "Concrete sus propuestas y déjese de eslóganes"

Rajoy ha hecho estas consideraciones en la sesión de control del pleno del Congreso en respuesta a una pregunta de Sánchez, quien le ha pedido sus previsiones ante la situación generada tras el 9N, le ha instado a negociar la reforma de la Constitución y le ha advertido de que si sigue dando la espalda a este problema político, él acabará formando parte del problema.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que, ante la etapa que se abre, va a seguir manteniendo su posición en defensa de la Constitución y su disposición a tratar con Mas de los asuntos que preocupan a los ciudadanos.

Frente a esas líneas de trabajo, ha considerado que Sánchez ha vuelto a presentar "eslóganes" y sigue sin concretar qué es lo que pretende. Le ha pedido que aclare en qué se diferencia el Estado federal que propone del actual Estado autonómico, si eso supone que todas las comunidades tendrán la mismas competencias y si desea un "federalismo asimétrico" como el que citan algunos representantes socialistas.

También le ha solicitado que explique si quiere mantener el actual modelo de financiación o si va a haber un blindaje de competencias. "Ustedes sólo están de acuerdo en una cosa, que es en no decir nada porque no tienen acuerdos de ningún tipo en el resto y, por eso, el planteamiento es no decir nada salvo eslóganes. Así no se solucionan los problemas de España ni de ningún lugar de España", ha asegurado. En ese contexto, ha subrayado: "Vamos a ver si somos serios y nos dejamos de eslóganes y titulares".

Rajoy ha detallado las líneas en las que piensa trabajar tras el 9N, una de ellas consistente en mantener la estabilidad política, la continuidad en la reforma y el ejercicio de gobierno responsable, ya que considera que son condiciones esenciales para consolidar la salida de la crisis y recuperar el empleo y el bienestar de los ciudadanos. "Vamos a seguir dialogando y colaborando con la Generalitat y con otros gobiernos autonómicos para resolver, como hemos hecho en los últimos años, los duros efectos de la crisis, con medidas como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores", ha señalado como otra línea de actuación.