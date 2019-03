Mariano Rajoy llama a Sánchez, Rivera e Iglesias para hablar de la situación de Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, a informarles de cualquier decisión que tuviera que tomar el Ejecutivo ante el proceso independentista en Cataluña.

Rajoy ha mantenido sendas conversaciones telefónicas con Sánchez y Rivera coincidiendo con la celebración del pleno del Parlamento de Cataluña para la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

El jefe del Ejecutivo ha informado de esas conversaciones durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa en la que ha garantizado que hará respetar la ley y la Constitución y que no dejará pasar "ni una" sola actuación contra la unidad de España.

Rajoy ha explicado que tanto Sánchez como Rivera le han apoyado en esa determinación. Fuentes del Gobierno han informado posteriormente de que las conversaciones de Rajoy con ambos han ido bien y se han limitado a lo que estaba aconteciendo en el Parlamento de Cataluña.

Lo que sí ha habido, según estas fuentes, es el compromiso del presidente de ponerse en contacto con los líderes del PSOE y de Ciudadanos para darles cuenta de las iniciativas que puede tomar si es que hay algún paso en la hoja de ruta independentista.

Al respecto, las fuentes citadas han informado de que, en consonancia con las palabras de Rajoy en las que ha dicho que ha dado instrucciones para estudiar cualquier acto que suponga una vulneración de la ley y la Constitución, ya se ha pedido un primer informe a los servicios jurídicos del Estado tras el pleno de del Parlament.

No obstante, subrayan que las manifestaciones de los diputados en el Parlament gozan de inviolabilidad y que hay que esperar a la evolución de los acontecimientos. Las fuentes del Gobierno han reconocido que el acuerdo in extremis de Junts pel Sí y la CUP para investir a Puigdemont no era esperado por el Ejecutivo.

Pero de cualquier forma, el Gobierno recalca que su objetivo "antes, ahora y después" será garantizar el cumplimiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico.