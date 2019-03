Mariano Rajoy no descarta cambios en el PP y en el Gobierno tras el 24M: "Iremos poco a poco tomando las decisiones"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado que su partido, el PP, irá "poco a poco tomando las decisiones" que considere "oportunas y convenientes" tras los resultados del 24 de mayo y para concurrir a las elecciones generales "de la mejor forma posible". "Y para pedir a los españoles que vuelvan a darnos su confianza", ha añadido Rajoy en declaraciones en el Congreso.

El presidente, que el lunes señaló que no tenía intención de hacer cambios ni en el Gobierno ni en el PP, no los ha descartado de forma tajante, y ha dicho que los cambios se anuncian "una vez que se han producido". Ha aludido Rajoy a la marcha anunciada por varios de los barones territoriales del PP, al señalar que, "efectivamente", hay algunos que fueron candidatos que han dicho que no se presentarán a los próximos congresos regionales, citas que, según ha recordado, se celebran cuando decida la dirección nacional.

No ha entrado sin embargo a valorar estos anuncios, ha subrayado que todos los barones seguirán en sus responsabilidades hasta el relevo y ha apuntado que estos dirigentes regionales han decidido que no se presentaban tras un resultado electoral "que no han considerado satisfactorio".

Por otro lado, Mariano Rajoy ha señalado que en este momento el Gobierno del PP tiene que seguir cumpliendo con la responsabilidad que le encomendaron los españoles, y por tanto seguir gobernando y haciendo reformas. Y ha añadido que espera que los efectos de dichas reformas sean "cada vez mejores para el conjunto de la sociedad". Ahora, ha recordado, se entra en la etapa de constitución primero de las corporaciones locales y después de las comunidades autónomas. "Habrá que ver a qué pactos y a qué acuerdos se llega en aquellos lugares donde nadie tiene una mayoría", ha apuntado.